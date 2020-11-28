В Париже протестуют против нового закона о безопасности

https://static.news.ru/photo/cb8bae1a-31a3-11eb-b1a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aurelien Morissard via www.imago-images.de/Global Look Press

Париж охватили беспорядки после акции против законопроекта «О глобальной безопасности». Он запрещает публиковать фото полицейских во время работы.

Ранее Национальное собрание (парламент) Франции приняло в первом чтении документ «О глобальной безопасности». Согласно 24-й статье, если граждане будут распространять снимки правоохранителей с «очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности», им будет грозить год тюрьмы и штраф в €45 тысяч. Журналисты высказались против данной меры, поскольку это не позволит снимать работающих полицейских.

Изначально демонстрация против нового закона была мирной, но позже к ней присоединились неизвестные в чёрной одежде. Они начали оскорблять полицейских, а потом забрасывать их бутылками и фейерверками, сообщает РИА Новости.

При этом хулиганы подожгли авто, несколько мусорных баков и велосипед. На место потасовки приехали пожарные машины.

Правоохранители применили слезоточивый газ, что вызвало пробку из желающих покинуть место беспорядков. Позже те из протестующих, кто остался на площади Бастилии, стали выкорчёвывать брусчатку и бросать её в полицейских. Всего в беспорядках приняли участие более 40 тысяч человек.

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