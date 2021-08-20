В Панджшере отказались сдаваться талибам

Лидер панджшерского сопротивления Ахмад Масуд отказался сдаваться движению «Талибан» (запрещено в России). Об этом он сообщил каналу Al Arabiya.

Мы противостояли Советскому Союзу и сможем противостоять талибам, — заявил он каналу.

Ранее сегодня талибы предъявили Масуду и его ополченцам ультиматум, что у него есть четыре часа, чтобы добровольно передать регион. Однако он сообщил, что готов простить талибам убийство своего отца — известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда.

Масуд также призвал к формированию «всеобъемлющего» правительства и предупредил, что война на территории страны будет неизбежна, если талибы не поддержат диалог.