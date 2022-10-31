В ОПЕК предрекли Европе и США рецессию Генсек ОПЕК аль-Гайс заявил, что США и Европа движутся к рецессии в экономике

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Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) считает, что экономика Европы столкнется с рецессией, возможно, это коснется и США, заявил генеральный секретарь организации Хайсам аль-Гайс. По мнению главы ОПЕК, профицит предложения на рынке нефти будет иметь место в четвертом квартале, а также в начале 2023 года. Он добавил, что такие прогнозы делает не только ОПЕК, но и Международное энергетическое агентство наряду с аналитиками, передает РИА Новости.

Европу определенно ждет рецессия, возможно, и США движутся в эту сторону. <...> В четвертом квартале мы определенно ожидаем профицит на рынке нефти. И не только мы в ОПЕК, но даже МЭА, другие агентства, ожидают профицит. Мы также прогнозируем его в начале 2023 года, — сказал он.

Ранее газета The New York Times писала, что Саудовская Аравия сорвала секретную сделку с США по наращиванию объемов добычи нефти в пользу России, сократив добычу вместе со странами ОПЕК+. Издание уточняет, что в ходе ближневосточного турне президент США Джо Байден заключил с принцем Мухаммедом бен Салманом выгодную секретную сделку, поскольку она могла оправдать нарушение собственных предвыборных обещаний воздержаться от сотрудничества с королевством.

В начале октября страны ОПЕК+ договорились уменьшить объем добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. Сокращение добычи последует с ноября и продлится до конца 2023 года. В связи с этим представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Байден планирует пересмотреть отношения Вашингтона с Саудовской Аравией. Глава Белого дома готов работать с конгрессом над этим вопросом.