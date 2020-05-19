Мир

В ООН заявили о невозможности встречи конституционного комитета по САР

12:41, 19 мая 2020
Гейр Педерсен Гейр Педерсен Фото: Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

Разногласия сторон сделали невозможным проведение онлайн-встречи конституционного комитета по Сирии, сообщил спецпосланник ООН по САР Гейр Педерсен.

По его словам, возможность проведения переговоров обсуждалась с двумя сопредседателями, однако достичь согласия по этому поводу было невозможно.

Возникало много вопросов, которые связаны с безопасностью и другими темами. Так что с их позиции, я боюсь, проведение виртуального заседания конституционного комитета не представляется возможным, — отметил он.

Однако, добавил Педерсен, сопредседатели заявили о готовности провести живую встречу в Женеве, как только наладится ситуация с коронавирусом, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри признал военные успехи России в САР. Он сообщил, что даже ограниченное участие в сирийском конфликте позволяет российской стороне достичь больших успехов.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях