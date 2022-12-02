В ООН заявили, что расследуют видеозаписи казни российских военнопленных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ООН проводит расследование в связи с видео, где запечатлены российские военнослужащие, убитые в Макеевке, заявил глава комиссии ООН по расследованию событий на Украине Эрик Месе. По его словам, которые приводит РИА Новости, проверке подвергаются в том числе качество и подлинность видеозаписи.

Комиссия расследует как само видео, так и его качество, подлинность, а также элементы, чтобы глубже проникнуть в суть дела, — сказал Месе.

Ранее в Telegram-каналах стали распространяться видео, на одном из которых, как утверждается, украинские солдаты кладут на землю сдавшихся российских военных, а на втором с беспилотника показаны их тела на залитой кровью земле. Журналист Bild Джулиан Ропке призвал расследовать инцидент в соответствии с верховенством закона. При этом СМИ указывали, что один из пленных солдат, судя по видео, решил не сдаваться и открыл огонь по противнику.

Министерство обороны РФ отреагировало на видео, подчеркнув, что это является намеренным убийством, которое не удастся представить «трагическим исключением». Кроме того, согласно заявлению МО, инцидент подтверждает «живодерскую сущность нынешнего киевского режима» и его сторонников.