В ООН призвали снять препятствия для экспорта удобрений из России ООН: надо снять препятствия для экспорта удобрений из России и продлить продуктовую сделку

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Организация Объединенных наций призвала все стороны приложить максимум усилий для продления черноморской зерновой инициативы и снятия остающихся препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Он также отметил, что организация готова работать со всеми сторонами для достижения целей.

Мы призываем все стороны приложить все усилия для возобновления черноморской зерновой инициативы и максимально полной реализации обоих соглашений, включая скорейшее устранение любых остающихся препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, — сказал Дюжаррик.

Он подчеркнул, что в организации понимают все трудности, но также знают, что их можно преодолеть. По словам Дюжаррика, «определенности будущего» в настоящее время ждут правительства, судоходные компании, торговцы зерном и удобрениями, а также фермеры по всему миру.

22 июля в Стамбуле была подписана продуктовая сделка, в основе которой лежат два документа для решения проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первое соглашение предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второе — определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Киеву.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в октябре заявил, что не видит препятствий для продления зерновой сделки, срок которой заканчивается 19 ноября. По его словам, по состоянию на 20 октября 2022 года 363 судна доставили на мировые рынки 8 млн тонн зерна и других продовольственных товаров. 62% грузов из украинских портов были направлены в Европу, 19,5% — в Азию, 13% — в Африку и 5,3% — на Ближний Восток.