В ООН призвали прекратить использовать кассетные боеприпасы Гутерриш призвал прекратить использование кассетных боеприпасов на Украине

Фото: t.me/vvgladkov

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить применение кассетных боеприпасов на Украине, заявила замгенсека ООН Изуми Накамицу, передает ТАСС. По мнению генсека, этот вид вооружений должен остаться в прошлом.

Генеральный секретарь многократно призывал к немедленному прекращению использования кассетных боеприпасов. Это отражает его позицию, согласно которой данный вид вооружений должен стать историей, — сказала она на заседании Совета Безопасности ООН.

Кроме того, Накамицу прокомментировала сообщения о передаче снарядов с обедненным ураном для украинских войск. По ее словам, поставки вооружений и боеприпасов в любой ситуации вооруженного конфликта вызывают серьезную озабоченность из-за риска потенциальной эскалации насилия.

Ранее сообщалось, что правительство США планирует передать Киеву очередную партию кассетных боеприпасов. По словам ряда американских чиновников, боеприпасы будут отправлены на Украину в ближайшее время. Количество передаваемых снарядов неизвестно, однако отмечается, что в распоряжении Пентагона есть несколько сотен тысяч таких боеприпасов.

По мнению аналитиков газеты, в дальнейшем запросы Киева на поставку боеприпасов будут только расти, так как все больше украинских подразделений полагаются на тяжелую артиллерию. Такая тактика используется вместо общевойсковых боев в стиле стран НАТО, которые ВСУ «освоили с трудом».