В ООН призвали отказаться от санкций, наносящих ущерб гражданам
Представитель ООН Дюжаррик призвал отказаться от санкций, наносящих ущерб гражданам
Евгений Бугров
Евгений Бугров
00:47, 10 марта 2022
Стефан ДюжаррикФото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация придерживается правила, чтобы санкции не вели к ущербу для гражданских лиц. Так он ответил на вопрос о возможном воздействии санкций на поставки вакцин от коронавируса из РФ, сообщает РИА Новости.
Я не уверен, что знаю достаточно о том, какое воздействие оказывают двусторонние санкции на экспорт вакцин. Но наша принципиальная позиция всегда была, что санкции не должны наносить ущерба гражданским лицам, — подчеркнул представитель генсека ООН.
Ранее стало известно, что ООН призвала к соблюдению Венской конвенции о дипломатических соотношениях, которая предусматривает обеспечение безопасности диппредставительств, в связи с инцидентом в Ирландии заявил Стефан Дюжаррик. В Дублине неизвестный мужчина на грузовике снёс ворота российского посольства.