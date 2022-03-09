В ООН призвали отказаться от санкций, наносящих ущерб гражданам

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Представитель украинского МИД Олег Николенко сообщил о прибытии министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Турцию на переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Кулеба приехал по приглашению министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, приводит слова Николенко в Twitter ТАСС.

По приглашению министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу Дмитрий Кулеба прибыл в Анталью, — написал представитель украинского внешнеполитического ведомства. Встреча двух глав министерств запланирована на 10 марта. Она пройдёт полях...