18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

В ООН призвали отказаться от санкций, наносящих ущерб гражданам

Представитель ООН Дюжаррик призвал отказаться от санкций, наносящих ущерб гражданам
00:47, 10 марта 2022
В ООН призвали отказаться от санкций, наносящих ущерб гражданам Стефан Дюжаррик Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация придерживается правила, чтобы санкции не вели к ущербу для гражданских лиц. Так он ответил на вопрос о возможном воздействии санкций на поставки вакцин от коронавируса из РФ, сообщает РИА Новости.

Я не уверен, что знаю достаточно о том, какое воздействие оказывают двусторонние санкции на экспорт вакцин. Но наша принципиальная позиция всегда была, что санкции не должны наносить ущерба гражданским лицам, — подчеркнул представитель генсека ООН.

Ранее стало известно, что ООН призвала к соблюдению Венской конвенции о дипломатических соотношениях, которая предусматривает обеспечение безопасности диппредставительств, в связи с инцидентом в Ирландии заявил Стефан Дюжаррик. В Дублине неизвестный мужчина на грузовике снёс ворота российского посольства.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео