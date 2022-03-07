ООН призвала к соблюдению Венской конвенции из-за инцидента в Дублине

ООН призвала к соблюдению Венской конвенции о дипломатических соотношениях, которая предусматривает обеспечение безопасности диппредставительств в связи с инцидентом в Ирландии. Там неизвестный мужчина на грузовике снёс ворота российского посольства.

Об этом заявил на брифинге представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, пишет ТАСС.

Необходимо соблюдать Венскую конвенцию. Насколько нам известно, все страны по всему миру делают, что возможно, в этом отношении, — сказал он.

Инцидент возле ворот посольства России в Дублине произошёл в присутствии сотрудников полиции Ирландии, сообщил пресс-секретарь посольства Никита Исакин, передаёт РИА Новости. Он отметил, что в момент, когда грузовик протаранил ворота диппредставительства, правоохранители бездействовали.

Ранее сообщалось, что на территорию консульского отдела России в Гааге (Нидерланды) забросили самодельное взрывное устройство. По счастью, оно не сработало, потому что погас фитиль. Об этом заявил посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин в эфире Первого канала, добавив, что представительство продолжает функционировать в штатном режиме.