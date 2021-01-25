В ООН пока не приняли предложенную Путиным вакцину от коронавируса

https://static.news.ru/photo/9e8e715a-5f2e-11eb-9dc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предложение президента России Владимира Путина бесплатно предоставить вакцину от коронавируса сотрудникам Организации Объединённых Наций по-прежнему остаётся в силе. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя РФ Дмитрий Полянский.

По его словам, Россия готова к продуктивному сотрудничеству со всеми заинтересованными партнёрами в интересах эффективной борьбы с пандемией. Кроме того, страна привержена идее не допустить «вакцинную дискриминацию», передаёт РИА Новости.

Ещё в сентябре 2020 года Путин в своём выступлении на Генассамблее ООН предложил передать сотрудникам организации вакцину от коронавируса на безвозмездной основе. Он также отметил, что Москва готова оказать представителям организации всю необходимую квалифицированную помощь в борьбе с COVID-19.

В ООН, в свою очередь, жест назвали щедрым и проинформировали, что организация изучает предложение российского лидера и находится в контакте по этому вопросу с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Как писал NEWS.ru, помимо России ни одна страна мира не предлагала сотрудникам ООН свою вакцину от коронавируса. Такие данные озвучил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик. При этом он отметил, что глава организации Антониу Гутерриш хотел бы сделать препарат доступным в первую очередь для работников «переднего края», которые особенно нуждаются в вакцине.