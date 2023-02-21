В ООН назвали число погибших на Украине с 24 февраля 2022 года ООН: на Украине за год погибли более восьми тысяч мирных жителей

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

На Украине с 24 февраля 2022 года погибли как минимум 8006 мирных жителей, сообщается в отчете на сайте Управления верховного комиссара ООН (УВКПЧ). 13 287 человек получили ранения. Отмечается, что более 90% жертв среди гражданского населения пострадали от оружия с широким радиусом поражения.

Наши данные — это только верхушка айсберга. Потери мирных жителей невыносимы. Из-за нехватки электричества и воды в холодные зимние месяцы почти 18 млн человек остро нуждаются в гуманитарной помощи. Около 14 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, — сказал верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Он выразил сожаление в связи с тем, что через «растущие страдания» становится все сложнее найти путь к миру. Как сообщает ООН, по меньшей мере 487 детей погибли, а 954 получили ранения.

Накануне стало известно, что с февраля прошлого года в Россию с Украины и из республик Донбасса прибыли свыше 5,3 млн беженцев. Российские власти обеспечивают их медицинской и юридической помощью, а также оказывают материальную поддержку.

В январе верховный комиссар по делам беженцев ООН Филиппо Гранди призвал страны Евросоюза подготовиться к новой волне беженцев с Украины. По его словам, их приток в Европу возрастет из-за усилившегося давления российской армии на востоке страны.