В ООН нашли посредника для переговоров между Россией и Украиной Гутерриш заявил, что готов стать посредником в переговорах между РФ и Украиной

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Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что был бы рад выступить в качестве посредника для организации переговоров по мирному урегулированию между Россией и Украиной, передает ТАСС. Однако он добавил, что этот момент может наступить нескоро.

Я бы хотел иметь возможность выступить посредником в мирных переговорах, но полагаю, что мы еще далеки от того момента, когда это станет возможным, — сказал он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган до этого отмечал, что перспектив достижения мира на Украине на горизонте не просматривается. По его словам, Анкара продолжит играть роль посредника в вопросах мирных и гуманитарных инициатив на Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба немногим ранее заявлял, что на данный момент предпосылок для мирного урегулирования конфликта Москвы и Киева нет. По его словам, мирных переговоров между двумя странами в ближайшее время ждать не стоит.

Кулеба говорил, что путь к переговорам с Россией лежит через поле боя. По его словам, конфликт в стране не может быть прекращен, если стороны просто начнут диалог. Заморозка конфликта даст России передышку, заявил украинский министр. По его словам, Москва воспользуется этой возможностью, чтобы подготовить новую атаку.