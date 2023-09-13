В ООН анонсировали обсуждение зерновой сделки с РФ, Турцией и Украиной Гутерриш обсудит зерновую сделку с Лавровым, Зеленским и Эрдоганом

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На следующей неделе планируется провести переговоры по зерновой сделке с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время пресс-конференции. Обсуждение пройдет в рамках сессии Генассамблеи, которая состоится 19–26 сентября.

На следующей неделе я приму президента Зеленского, президента Эрдогана, министра Лаврова, и этот вопрос (о зерновой сделке. — NEWS.ru) будет на столе дискуссий, — сказал Гутерриш.

Зерновая сделка, предполагавшая вывоз украинского зерна через гуманитарный коридор в Черном море, была заморожена 17 июля. Россия отказалась продлить договоренности, так как ее требования игнорировались. При этом в Кремле дали понять, что Москва готова вернуться к соглашению при условии соблюдения ее интересов.

Позднее сообщалось, что Эрдоган уговаривал лидеров стран G20 во время саммита 9–10 сентября выполнить требования России ради возобновления зерновой сделки. При этом по большей части глава государства просил коллег ослабить санкции в отношении РФ. После этого лидеры стран «Большой двадцатки» по итогам саммита в Нью-Дели приняли общую декларацию, где призвали к полному выполнению зерновой сделки, в частности к обеспечению поставок российских удобрений.