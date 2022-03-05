В офисе Зеленского сообщили о сроках третьих переговоров РФ и Украины

Третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями пройдёт «в ближайшие день-два», заявил советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, сообщило РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua». Подоляк также заявил, что состав делегации останется без изменений.

В ближайшие день-два. Оцениваем, среди прочего, как начинают работать гуманитарные коридоры, чтобы внести коррективы, если понадобится в рамках переговорного процесса, — говорится в сообщении.

5 марта стало известно, что в центре Киева рядом со зданием суда был убит выстрелом в голову участник первого состава украинской делегации Денис Киреев. Об этих подробностях рассказал украинский блогер Анатолий Шарий в Twitter. Впервые об убийстве Киреева сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его словам, переговорщика подозревали в госизмене.

Первый раунд переговоров между Москвой и Киевом состоялся 28 февраля. Помощник президента РФ Владимир Мединский отметил, что сторонам удалось найти некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что на переговорах с РФ «пока нет результата», который хотел бы получить Киев.

Второй раунд переговоров состоялся 3 марта в Белоруссии. Российская и украинская делегации договорились об открытии гуманитарных коридоров для выхода мирных граждан и временном прекращении огня.