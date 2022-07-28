Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко не исключил передачи олигарха Игоря Коломойского США, где в его отношении введены рестрикции и проходит расследование. Он заявил в интервью Youtube-каналу Breakfast Show, что лично по его мнению, Коломойского лучше выдать американцам.
С моей точки зрения, его лучше отдать Америке, пусть она быстро проведет судебное следствие и поставит точки над I, приговорит его, если посчитает нужным, к тюремному заключению, а деньги конфискованные будут переданы украинскому народу, как тем, кто потерпел от этого, — сказал Лещенко в интервью.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский может лишить гражданства некоторых лиц, в том числе и Коломойского. Пока на сайте офиса украинского лидера такой документ не значится.
США ввели в отношении Коломойского и его семьи санкции после обвинений в коррупции. В штатах считают коррупционной работу Приватбанка, основателем которой является олигарх. Кроме того, в минюсте США потребовали от суда конфисковать три здания в США, которые принадлежат Коломойскому.