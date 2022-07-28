В офисе Зеленского допустили выдачу олигарха Коломойского США Советник руководителя офиса Зеленского Лещенко допустил, что украинский олигарх Коломойский может быть выдан США

Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко не исключил передачи олигарха Игоря Коломойского США, где в его отношении введены рестрикции и проходит расследование. Он заявил в интервью Youtube-каналу Breakfast Show, что лично по его мнению, Коломойского лучше выдать американцам.

С моей точки зрения, его лучше отдать Америке, пусть она быстро проведет судебное следствие и поставит точки над I, приговорит его, если посчитает нужным, к тюремному заключению, а деньги конфискованные будут переданы украинскому народу, как тем, кто потерпел от этого, — сказал Лещенко в интервью.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский может лишить гражданства некоторых лиц, в том числе и Коломойского. Пока на сайте офиса украинского лидера такой документ не значится.

США ввели в отношении Коломойского и его семьи санкции после обвинений в коррупции. В штатах считают коррупционной работу Приватбанка, основателем которой является олигарх. Кроме того, в минюсте США потребовали от суда конфисковать три здания в США, которые принадлежат Коломойскому.