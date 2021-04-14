В ОБСЕ зафиксировали резкий рост огневой активности в Донбассе

https://static.news.ru/photo/8d8a04c6-9dc9-11eb-86d1-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) на Украине зафиксировала всплеск огневой активности вдоль линии соприкосновения в Донбассе. За две недели было отмечено около 4 тысяч нарушений режима прекращения огня.

В эти последние недели наблюдается всплеск огневой активности вдоль линии соприкосновения. С 22 марта по 4 апреля СММ зафиксировала 3 922 нарушения режима прекращения огня по сравнению с 1 260 за предыдущий двухнедельный период. Уровень насилия был особенно высок 2 и 3 апреля, когда Миссия зафиксировала 1 170 и 1 355 нарушений режима прекращения огня соответственно, — цитирует РИА Новости сообщение миссии.

По данным СММ, с 1 января по 26 июля 2020 года в этом регионе ежемесячно фиксировалось от 411 до 752 нарушений режима прекращения огня, с 27 июля 2020 года по 31 марта 2021 года — от 20 до 107 нарушений.

Как писал NEWS.ru, глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с председателем ОБСЕ и министром иностранных дел Швеции Анн Линде заявил об обеспокоенности из-за эскалации конфликта на востоке Украины.

Ранее советник российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова призвала государства — члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заставить украинские власти отказаться от «кровавой и самоубийственной авантюры» в Донбассе.