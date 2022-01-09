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В Нур-Султане нашли мёртвого полковника КНБ

10:30, 10 января 2022
В Нур-Султане нашли мёртвого полковника КНБ Фото: 103_nursultan_kz/instagram.com
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Полковник КНБ Казахстана Ибраев найден мёртвым во дворе своего дома в Нур-Султане. По данным местных изданий, у него травмы, характерные для падения с высоты.

Массовые протесты начались в Казахстане 2 января из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате и ряде других городов проходили столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требовали от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать содействие Казахстану в преодолении «террористической угрозы».

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ с 1 января. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения манифестантов с полицией.

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