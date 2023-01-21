В небе над Украиной заметили неопознанный летательный аппарат Сервис Flightradar зафиксировал в небе над югом Украины неопознанный летательный аппарат

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Неопознанный летательный аппарат обнаружили в небе над Украиной, передает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Flightradar. Аппарат поднялся в воздух около 15:30 по московскому времени в районе Новый Буг, Николаевской области, и направился в сторону Одесской области.

Далее воздушное судно прошло около границы с Молдавией, направившись до прибрежного поселка Тузлы, повернуло в сторону поселка городского типа Сарата и начало следовать над приграничным пространством, минуя Тирасполь.

Затем аппарат продолжил движение вблизи с молдавской границей. Около 21 часа по московскому времени он пропал с радаров, находясь в тот момент над территорией Кировоградской области Украины.

Средняя скорость объекта составила чуть более 200 км/ч.

Ранее сообщалось, что власти США зафиксировали более 500 случаев появления неопознанных летающих объектов. Об этом говорится в отчете офиса директора национальной разведки (ODNI) страны. Отмечается, что количество упоминаний стало увеличиваться, в том числе за счет лучшего понимания возможных угроз, которые могут представлять аномалии для безопасности полетов или с точки зрения враждебных действий. Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что в ведомстве серьезно относятся к к сообщениям и изучают каждое.