Командованию НАТО советуют усилить присутствие в Черноморском регионе. Соответствующие рекомендации содержатся в докладе Центра анализа европейской политики (CEPA). По мнению аналитиков, в условиях переориентации США на «китайскую угрозу» так называемый восточный фланг нуждается в устранении всех уязвимостей, которые существовали до настоящего времени. Центр тяжести своей политики Североатлантическому альянсу необходимо перенести в Румынию, уверены эксперты.

Противоречия в политике на восточном фланге НАТО стали появляться после того, как Североатлантический альянс на фоне присоединения Крымского полуострова к России сделал своим приоритетом район Прибалтики и развернул боевые подразделения усиленного прямого присутствия в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, делают вывод аналитики.

Подобный многоуровневый подход к возможностям сдерживания привёл к непоследовательности вдоль восточного фланга, — говорится в докладе CEPA. — Это дало Кремлю инициативу в Черноморском регионе, создавая угрозу для сплочённости Североатлантического союза и подвергая его продолжающемуся агрессивному зондированию со стороны России.

В эпоху обострения глобальной конкуренции, когда администрация президента Дональда Трампа всё больше обращает своё внимание на Китай, необходимо устранить потенциальные источники конфликта с Россией, говорят исследователи CEPA. Они уверены, что тот удар, который нанесла по оборонным бюджетам ситуация вокруг коронавируса нового типа, не должна останавливать командование блока.

NATO North Atlantic Treaty Organization/flickr.com

Исследователи подчёркивают, что НАТО должно помешать «ревизионистской цели Москвы по формированию неоимперской сферы влияния».

Следует устранить любой намёк на асимметрию в нынешней позиции на восточном фланге, усилив свою роль в Черноморском регионе в более широком смысле, во всех областях, укрепив сдерживающий и оборонный потенциал в районе Прибалтики и приняв общую оценку угроз, чтобы облегчить политическую и военную реакцию, необходимую для сдерживания наблюдения и прямой агрессии Москвы, — убеждены в CEPA.

Интересно, что опорой политики в регионе эксперты рекомендуют сделать Румынию. По их мнению, это центр тяжести натовского сдерживания в Черноморском регионе, который нуждается в значительном военном усилении. Прежде всего, это означает улучшение дорожной и железнодорожной инфраструктуры для повышения военной мобильности, а также развитие существующих военных структур.

Доклад выглядит попыткой привлечь внимание к проблеме Черноморского региона, которому в результате коронакризиса был нанесён внушительный урон. В своём анализе координатор программы проблем безопасности Чёрного моря в Румынском энергетическом центре (ROEC) Джордж Висан отмечал, что ситуация вокруг распространения инфекции станет определяющим кризисом для региона в краткосрочной и среднесрочной перспективах — даже в большей степени, чем политический и военный кризисы, которые потрясли его в последние годы. Политическое и экономическое воздействие, вероятно, будет ощущаться ещё долго после окончания пандемии, считает Висан.

USS Donald Cook Official U.S. Navy Page/flicrk.com

В этом месяце появились признаки повышения значимости черноморской логистики для командования военного блока. В акваторию Чёрного моря вошли американские эсминцы Porter, Donald Cook, USS Franklin D. Roosevelt и британский фрегат Kent, которые являются частью корабельной ударной группы объединённых военно-морских сил НАТО. Другой иллюстрацией стала заметная активность американских беспилотных летательных аппаратов в этом районе. Так, накануне дрон RQ-4A Global Hawk провёл разведывательный полёт вдоль черноморского побережья России, вдоль Кавказского хребта в воздушном пространстве Грузии и осуществил мониторинг линии разграничения на Донбассе.

В условиях глобальной переориентации американской политики сдерживания трудно ожидать, что расстановка натовских сил в Черноморском регионе станет предметом глубокого переосмысления. Однако вполне вероятно, что проблема подозрительности в отношении России после коронакризиса только увеличит свои масштабы. Это хорошо отражает и сам доклад CEPA: авторы вполне серьёзно рассуждают о повторении «крымского эффекта» в отношении Белоруссии, где Кремль, по их мнению, «может попытаться организовать замену президента более податливым лидером».