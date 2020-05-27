Командованию НАТО советуют усилить присутствие в Черноморском регионе. Соответствующие рекомендации содержатся в докладе Центра анализа европейской политики (CEPA). По мнению аналитиков, в условиях переориентации США на «китайскую угрозу» так называемый восточный фланг нуждается в устранении всех уязвимостей, которые существовали до настоящего времени. Центр тяжести своей политики Североатлантическому альянсу необходимо перенести в Румынию, уверены эксперты.
Противоречия в политике на восточном фланге НАТО стали появляться после того, как Североатлантический альянс на фоне присоединения Крымского полуострова к России сделал своим приоритетом район Прибалтики и развернул боевые подразделения усиленного прямого присутствия в Эстонии, Латвии, Литве и Польше,
Подобный многоуровневый подход к возможностям сдерживания привёл к непоследовательности вдоль восточного фланга, — говорится в докладе CEPA. — Это дало Кремлю инициативу в Черноморском регионе, создавая угрозу для сплочённости Североатлантического союза и подвергая его продолжающемуся агрессивному зондированию со стороны России.
В эпоху обострения глобальной конкуренции, когда администрация президента Дональда Трампа всё больше обращает своё внимание на Китай, необходимо устранить потенциальные источники конфликта с Россией, говорят исследователи CEPA. Они уверены, что тот удар, который нанесла по оборонным бюджетам ситуация вокруг коронавируса нового типа, не должна останавливать командование блока.
Исследователи подчёркивают, что НАТО должно помешать «ревизионистской цели Москвы по формированию неоимперской сферы влияния».
Следует устранить любой намёк на асимметрию в нынешней позиции на восточном фланге, усилив свою роль в Черноморском регионе в более широком смысле, во всех областях, укрепив сдерживающий и оборонный потенциал в районе Прибалтики и приняв общую оценку угроз, чтобы облегчить политическую и военную реакцию, необходимую для сдерживания наблюдения и прямой агрессии Москвы, — убеждены в CEPA.
Интересно, что опорой политики в регионе эксперты рекомендуют сделать Румынию. По их мнению, это центр тяжести натовского сдерживания в Черноморском регионе, который нуждается в значительном военном усилении. Прежде всего, это означает улучшение дорожной и железнодорожной инфраструктуры для повышения военной мобильности, а также развитие существующих военных структур.
Доклад выглядит попыткой привлечь внимание к проблеме Черноморского региона, которому в результате коронакризиса был нанесён внушительный урон. В своём
В этом месяце появились признаки повышения значимости черноморской логистики для командования военного блока. В акваторию Чёрного моря
В условиях глобальной переориентации американской политики сдерживания трудно ожидать, что расстановка натовских сил в Черноморском регионе станет предметом глубокого переосмысления. Однако вполне вероятно, что проблема подозрительности в отношении России после коронакризиса только увеличит свои масштабы. Это хорошо отражает и сам доклад CEPA: авторы вполне серьёзно рассуждают о повторении «крымского эффекта» в отношении Белоруссии, где Кремль, по их мнению, «может попытаться организовать замену президента более податливым лидером».
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