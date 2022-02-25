В НАТО заявили, что продолжат оказывать «практическую» помощь Украине

России необходимо как можно быстрее вывести войска с Украины и прекратить операцию. Об этом сообщили в своём заявлении главы государств — членов НАТО, отметив, что Альянс продолжит оказывать «политическую и практическую» помощь Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Россия несёт полную ответственность за этот конфликт. Она отвергла путь дипломатии и диалога, неоднократно предлагаемый ей НАТО и союзниками.​ Мы продолжим оказывать политическую и практическую поддержку Украине по мере того, как она продолжает защищаться, и призываем других поступить так же, — говорится в заявлении.

Ранее в своём очередном видеообращении глава Украины Влaдимир Зеленский заявил, что страна остаётся в одиночестве, защищая себя. По его словам, мировые cилы смотрят на происходящее со cтороны, а введённые санкции «не убедили Россию».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что НАТО должна была дейcтвовать решительнее в ситуации с Украиной. Он добавил, что страны Запада в целом не проявляют cолидарности.