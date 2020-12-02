В НАТО призвали Минск и Москву уважать права белорусов

https://static.news.ru/photo/9a24a478-34d0-11eb-bba7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sotiris Dimitropoulos/Global Look Press

Властям Белоруссии и России следует уважать права граждан РБ на определение своего будущего, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после видеоконференции глав МИД стран объединения.

И Минск, и Москва должны уважать демократические права белорусских граждан на определение собственного будущего и на всеобъемлющий политический диалог, — сказал он.

По его словам, главы ведомств в ходе конференции говорили как о ситуации в Белоруссии, так и в Нагорном Карабахе, передаёт ТАСС.

Накануне белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в НАТО создаётся военная группировка для захвата западных земель Белоруссии. Он добавил, что он, как президент, и белорусский народ не могут с этим согласиться. Также он говорил, что военного присутствия Соединённых Штатов Америки и НАТО на западных рубежах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Многие граждане страны, однако, убеждены, что результаты выборов были сфальсифицированы, а на деле выиграла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.

В стране вспыхнули протесты. Уже почти три месяца почти каждый день на улицах белорусских городов происходят митинги и шествия. Сотрудники правоохранительных органов постоянно мобилизованы, сообщается о частых задержаниях за нарушения общественного порядка, писал NEWS.ru.