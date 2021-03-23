В НАТО признали отсутствие единой позиции по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/ed3d1402-8bfa-11eb-bf54-96000091f725_660.jpg Фото: nord-stream2.com

У стран НАТО нет единой позиции по вопросу строительства российского трубопровода «Северный поток — 2», заявил генеральный секретарь объединения Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что в Североатлантическом альянсе решения принимаются путём достижения консенсуса.

Поэтому у НАТО нет позиции по «Северному потоку — 2», — сказал он в ходе пресс-конференции.

Столтенберг отметил, что наличие разногласий не должно мешать НАТО выполнять ключевые задачи организации, передаёт «Интерфакс».

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств.

Соединённые Штаты уже ввели санкции против ряда компаний, задействованных в проекте. Государственный секретарь Энтони Блинкен подчёркивал, что это грозит всем компаниям, имеющим отношение к «Северному потоку — 2», если они не остановят свою работу в этом направлении.

При этом, как писал NEWS.ru, позиция Германии по вопросам окончания строительства «Северного потока — 2» остаётся неизменной, поэтому Берлин отклоняет экстерриториальные санкции Вашингтона по этому поводу. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.