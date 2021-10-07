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В НАТО объяснили высылку российских дипломатов из Брюсселя

14:04, 07 октября 2021
В НАТО объяснили высылку российских дипломатов из Брюсселя Фото: Benoit Doppagne/ZUMAPRESS.com/GLOBAL LOOK PRESS
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Решение НАТО выслать восьмерых российских дипломатов из Брюсселя связано не с конкретными событиями, а в целом с деятельностью РФ, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, слова которого приводит РИА Новости. Комментируя это решение, он заявил, что речь идёт о бдительности по отношению к разведдеятельности России.

Мы констатируем рост активности России, должны проявлять бдительность, должны действовать, так как чувствуем, что сотрудники российской миссии осуществляют деятельность, которая не соответствует их статусу, — подчеркнул Столтенберг.

При этом он отметил, что Альянс готов к диалогу с РФ и созыву совета Россия — НАТО, однако пока не было получено согласия с российской стороны.

Ранее в НАТО было принято решение выслать восьмерых сотрудников миссии РФ при Альянсе за враждебную деятельность.

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко прокомментировал высылку российских дипломатов из Брюсселя. По его словам, «истинная цена» заявлений НАТО о стремлении снизить напряжённость стала понятна всем и верить заявлениям представителей военно-политического блока о деэскалации в отношениях с Россией больше не стоит.

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