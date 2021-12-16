В НАТО назвали условия для диалога с РФ

Североатлантический альянс готов работать над мерами по укреплению доверия с Россией, но для этого Москва должна сделать шаги по снижению напряжённости, заявили в организации. В НАТО также отметили, что знают о предложениях России по европейской безопасности, однако при этом должны учитываться и озабоченности Альянса, сообщает РИА Новости.

Если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряжённости, мы готовы работать над укреплением мер доверия. Очевидно, что любой диалог с Россией должен базироваться на основе взаимности, учитывать озабоченности НАТО, касающиеся ряда действий России, - подчеркнули в Альянсе.

Также в НАТО указали, что контакты с Москвой должны основываться «на фундаментальных принципах и документах, которые составляют архитектуру европейской безопасности». Ещё одним условием такого диалога в Альянсе назвали необходимость его ведения «при консультациях с европейскими партнёрами».

Ранее стало известно, что Альянс не намерен прекращать расширение, несмотря на возражения России, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, Украина может быть включена в состав организации. Однако вопрос её вступления могут решать только 30 стран НАТО и сама Украина, пояснил он.