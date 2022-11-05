В Молдавии вандалы нанесли свастику на советские памятники

Фото: Photobank MD/flickr.com

В молдавском городе Единцы вандалы осквернили мемориальный комплекс «Скорбящая мать», сообщил председатель Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович. По его словам, на памятники и барельефы они нанесли краской свастику и другие фашистские знаки, передает ТАСС.

Пока молдавская делегация в ООН голосует против резолюции, осуждающей героизацию нацизма, в молдавских городах продолжают осквернять памятники героям Великой Отечественной войны. Так сегодня выглядит памятник «Скорбящая мать» в городе Единцы, — сказал Петрович.

Ранее стало известно, что вандалы разрисовали памятник Советской армии в городе Бургас на юге Болгарии, который местные жители называют «Бургасский Алеша». Посольство России в Софии выразило возмущение в связи с актом вандализма.

В ночь на 12 октября вандалы нарисовали черной краской две свастики на мемориале сподвижникам Суворова, который расположен в ущелье Шелленен.

До этого стало известно, что памятник русскому поэту Александру Пушкину был демонтирован в центре Киева. Бюст поэта находился перед зданием Национального транспортного университета. По информации украинских изданий, демонтаж посвятили лейтенанту ВСУ Денису Антипову.