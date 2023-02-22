В МККК рассказали о гуманитарной поддержке Украины Глава МККК Мардини: доноры охотнее всего финансируют гуманитарную помощь Украине

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Генеральный директор Международного комитета Красного Креста Роберт Мардини заявил, что поддержка Украины со стороны различных гуманитарных доноров находится на высоком уровне. При этом другие регионы, включая Африку, испытывают проблему недофинансирования, отметил он в беседе с РИА Новости.

Сегодня не хватает финансирования для подавляющего большинства гуманитарных структур, начиная с работающих в Африке. Я считаю, что такие страны, как Афганистан и Мьянма, сегодня относятся к тем, в отношении которых у МККК недостаточно финансирования. Латинская Америка также относится к числу таких регионов, — подчеркнул Мардини.

Он назвал ироничной ситуацию, при которой гуманитарная деятельность на Украине поддерживается донорами «очень хорошо», но весь остальной мир «сталкивается с недофинансированием».

По мнению гендиректора Красного Креста, сложившуюся тенденцию удастся переломить, поскольку в организации стараются привлечь внимание к человеческим трагедиям, сошедшим с мировой повестки дня.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич Эггер заявил, что украинские власти постоянно нарушают нормы гуманитарного права. По его словам, начиная с 2014 года все подобные нарушения документировались и с ними можно ознакомиться в Сети.