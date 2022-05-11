Жители Славяносербского района Луганской Народной Республики (ЛНР) могли заразиться высокопатогенным штаммом туберкулёза, сообщил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов. По данным Минобороны РФ, в регионе инфекцию распространяли через фальшивые деньги в 2020 году.

Листовки, выполненные в виде фальшивых денежных купюр, были инфицированы возбудителем туберкулёза и распространены среди несовершеннолетних в населённом пункте Степовое, заявил Кириллов на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа».

Организаторы этого преступления учли особенности поведения детей, отметил он. По его словам, малыши имеют привычку «всё тянуть в рот и брать продукты питания немытыми руками».

Кириллов заявил, что Россия продолжает расследование инцидента. Он подчеркнул, что информация о случившемся стала доступна после начала спецоперации России на Украине и в Донбассе.

Ранее Кириллов сообщил, что в 2018 году специалисты Роспотребнадзора зафиксировали резкое увеличение среди жителей ЛНР и ДНР мультирезистентных штаммов туберкулёза. Они тяжело поддавались лечению обычными лекарственными препаратами. В районе населённого пункта Пески было выявлено свыше 70 случаев заболевания, завершившихся летальным исходом.