В Минобороны рассказали о заражённых туберкулёзом фальшивых купюрах в ЛНР

Игорь Кириллов / Фото Дмитрий Харичков/ТАСС

Жители Славяносербского района Луганской Народной Республики (ЛНР) могли заразиться высокопатогенным штаммом туберкулёза, сообщил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов. По данным Минобороны РФ, в регионе инфекцию распространяли через фальшивые деньги в 2020 году.

Листовки, выполненные в виде фальшивых денежных купюр, были инфицированы возбудителем туберкулёза и распространены среди несовершеннолетних в населённом пункте Степовое, — заявил Кириллов на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа».

Организаторы этого преступления учли особенности поведения детей, отметил он. По его словам, малыши имеют привычку «всё тянуть в рот и брать продукты питания немытыми руками».

Кириллов заявил, что Россия продолжает расследование инцидента. Он подчеркнул, что информация о случившемся стала доступна после начала спецоперации России на Украине и в Донбассе.

Ранее Кириллов сообщил, что в 2018 году специалисты Роспотребнадзора зафиксировали резкое увеличение среди жителей ЛНР и ДНР мультирезистентных штаммов туберкулёза. Они тяжело поддавались лечению обычными лекарственными препаратами. В районе населённого пункта Пески было выявлено свыше 70 случаев заболевания, завершившихся летальным исходом.