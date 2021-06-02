Минобороны: НАТО под прикрытием поставит оружие на Украину

https://static.news.ru/photo/9e207974-c384-11eb-a1b1-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/USApoRusski

НАТО поставит на территорию Украины современное оружие и боеприпасы. Силы альянса сделают это под прикрытием учений Sea Breeze. Данной информацией в среду, 2 июня, в разговоре с журналистами поделился официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, это оружие потом передадут войскам и национальным батальонам в Донбассе. Учения, подчеркнул Конашенков, являются морскими, что понятно даже из названия. Однако истинные границы активности Sea Breeze выходят далеко за пределы украинского участка акватории Чёрного моря.

В ходе учений на Украине будут отрабатывать при совместном выполнении задач взаимодействие спецназа различной национальной принадлежности.

А конкретнее — именно туда, под прикрытием проведения учения, планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск. В дальнейшем, как и в прежние годы, всё это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в ДНР и ЛНР, — заявил представитель ведомства.

Он добавил, что Россия будет внимательно следить за ходом учений и при необходимости реагировать на происходящее.

Ранее стало известно, что военные учения НАТО в Болгарии вышли из-под контроля. «Заигравшиеся» солдаты армии США, вооружённые автоматами и пулемётами, ворвались в расположенный в селе у Пловдива цех по производству оборудования для обработки оливкового масла.