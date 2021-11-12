В МИД заявили об отсутствии диалога между Белоруссией и соседними странами

Находящиеся по соседству с Белоруссией государства не хотят сотрудничать с Минском и решать вопрос нахождения нелегальных мигрантов на польско-белорусской границе. С таким заявлением выступил заместитель директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григорий Лукьянцев, передают РИА Новости.

Почему-то представители сопредельных с Белоруссией стран наотрез отказываются наладить какое-либо конструктивное взаимодействие с соответствующими правоохранительными органами Белоруссии. То есть если есть проблемы, то их следует решать в диалоге между заинтересованными ведомствами и налаживать конструктивное сотрудничество, — подчеркнул дипломат.

Ранее стало известно, что около 100 мигрантов перешли на территорию Польши. Как заявили в Государственном пограничном комитете Белоруссии, беженцы прорвались через колючую проволоку и в настоящее время находятся у ограждения.

По известным данным, на данный момент в стихийном лагере мигрантов недалеко от КПП «Брузги» на границе с Польшей в Гродненской области находится около двух тысяч человек. В основном это курды, которые пытаются прорваться в ЕС. Президент Польши ввёл в регионе режим ЧП, к границе стянуты военные и боевая техника.