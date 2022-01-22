В МИД РФ заявили о возможных провокациях США и Украины накануне ОИ в Пекине

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила в Telegram-канале, что в России не исключают информационных и военных провокаций со стороны США и Украины перед зимней Олимпиадой в Пекине. Она назвала фейком и информационной спецоперацией сообщение агентства Bloomberg, согласно которому председатель КНР Си Цзиньпин якобы попросил президента России Владимира Путина не нападать на Украину во время Игр.

Это уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб через Bloomberg. <...> Ждём провокаций от США и ведомого ими киевского режима — как информационных, так, нельзя исключать, и военных, — написала она.

По словам Захаровой, Bloomberg не приводит ни российских, ни китайских источников, пусть даже анонимных. Указанный в материале «дипломат в Китае» — это американцы, подчеркнула она. Агентство не обращалось за подтверждением информации к кому-либо из тех, кто бы мог обладать этой информацией.

Я понимаю, что, судя по американским СМИ, Россия давно должна была «напасть». А мы всё «никак не нападём». И вот вроде, по их логике, прекрасный момент — Олимпиада в Китае, которую эти же американские СМИ с подачи Вашингтона обливают грязью не первый месяц, — добавила Захарова.

Ранее Bloomberg сообщило со ссылкой на одного из пекинских дипломатов, что Си Цзиньпин мог обратиться с просьбой к Путину не начинать вторжение на Украину во время зимней Олимпиады в Пекине, которая пройдёт в феврале 2022 года. По словам собеседника, китайский лидер старается укрепить свой авторитет, чтобы в третий раз подряд занять пост председателя КНР. Кризис в Европе ему может помешать.

XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Президент России ранее назвал ошибкой решение ряда западных стран объявить дипломатический бойкот предстоящих соревнований.