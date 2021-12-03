В МИД РФ ответили на заявления спикера парламента Армении о «плане Лаврова»

В МИД России заявили, что «План Лаврова» существует не в действительности, а в воображении, сообщает РИА Новости. Так внешнеполитическое ведомство прокомментировало слова спикера Национального Собрания Армении Алена Симоняна, который упомянул о некоем «плане Лаврова», связав его со «сдачей Карабаха».

Трудно комментировать то, что существует не в действительности, а в воображении. К таким воображаемым реалиям относится и «план Лаврова», — указали в министерстве.

В ведомстве также уточнили, что нельзя говорить о «сдаче», так как речь шла о поэтапном разрешении карабахского конфликта. В заявлении отмечается, что была «масса возможностей», которые могли бы привести к мирному урегулированию конфликта, однако «они были упущены, причём не по вине Российской Федерации».

В МИДе подчеркнули, что Москва с уважением относится к общественному мнению других стран. Однако, по словам представителей ведомства, оценки сторон разнятся, в связи с чем в медиапространстве тиражируются «заведомо предвзятые суждения, которые зачастую являются результатом политических манипуляций».

Вызывает глубокое сожаление то, что некоторые армянские политики не только не опровергают абсурдные «мысли» насчёт «сдачи» Россией не принадлежащего ей Нагорного Карабаха, а, по сути, солидаризуются с подобными безосновательными суждениями, — отметили в МИД РФ.

В качестве примера прилагаемых Россией усилий для установления мира на Южном Кавказе ведомство упомянуло содействие прекращению 44-дневной войны и подписание, а также реализация трёхсторонних заявлений.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что посредничество России в урегулировании конфликта в Карабахе приветствуется странами — сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.