Лавров: усилия РФ в карабахском урегулировании приветствуются МГ ОБСЕ

Посредничество России в урегулировании конфликта в Карабахе приветствуется странами — сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Об этом на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС. Накануне Москва оценила роль ОБСЕ в урегулировании ситуации в Карабахе как полезную.

Министры России, США и Франции как страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ приняли заявление по карабахскому урегулированию, в котором, среди прочего, приветствуются посреднические усилия Российской Федерации, — заявил Лавров.

При этом, по словам министра, Россия хотела бы видеть больше результатов на нынешней сессии СМИД ОБСЕ, в том числе политическую декларацию, которую не удаётся принять уже более 10 лет.

Как в свою очередь сообщалось на сайте МИД РФ, ОБСЕ играет полезную роль в содействии приднестровскому и карабахскому урегулированию, является одним из сопредседателей Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва выступает за скорое возобновление практики полноформатных поездок сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Карабах. По её мнению, таким образом можно решить стоящие перед регионом социально-экономические и гуманитарные задачи.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.