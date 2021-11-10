Россия выступила за полноформатные поездки сопредседателей ОБСЕ в Карабах

Москва выступает за скорое возобновление практики полноформатных поездок сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Карабах. Этот формат пользуется широкой поддержкой. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что, по мнению российского внешнеполитического ведомства, с помощью формата сопредседателей Минской группы ОБСЕ можно решить стоящие перед регионом социально-экономические и гуманитарные задачи. Захарова напомнила, что в сентябре на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке сопредседатели провели встречу с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана в формате «3+2». В настоящее время «тройка» готовится к встречам в ряде европейских столиц.

Мы полагаем важным как можно скорее возобновить практику полноформатных поездок сопредседателей в этот регион, — сказала она.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 8 ноября провёл телефонные переговоры с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым. Министры продолжили обмен мнениями в преддверии годовщины принятия трёхстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне ­карабахского конфликта от 9 ноября 2020 года. Кроме того, в беседе с министром иностранных дел Армении Сергей Лавров затронул вопросы российско-армянского союзнического взаимодействия, а также отдельные аспекты региональной и международной проблематики.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.