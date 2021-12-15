В МИД РФ оценили перспективы налаживания отношений между Анкарой и Ереваном

Москва приветствует демонстрируемую Анкарой и Ереваном инициативу запустить двусторонний диалог для обсуждения проблематики нормализации отношений. Так представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru, прокомментировала решение Армении и Турции назначить специальных представителей по нормализации двусторонних отношений.

Нормализация армяно-турецких отношений способствовала бы оздоровлению общей обстановки в регионе и помогла бы формированию атмосферы доверия и добрососедства. А назначение представителей, на наш взгляд, — логичный и разумный шаг в развитии подобного обоюдного стремления. Мы со своей стороны готовы всячески содействовать этому процессу​, — сказала Захарова.

Захарова также отметила роль шестисторонней платформы «3+3» по Южному Кавказу. По мнению представителя МИД, она также содействует сближению как Армении и Турции, так и других участников формата. В ходе встречи условлено сфокусироваться на практических вопросах, таких как меры по повышению доверия, взаимодействия в транспортной, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

На данный момент между Турцией и Арменией нет дипломатических отношений, а граница закрыта с 1993 года. Сложные отношения между странами объясняются рядом обстоятельств, в частности тем, что Анкара поддерживает позицию Баку по карабахскому вопросу.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара и Ереван договорились об открытии чартерного авиасообщения. Также отмечалось, что страны назначат спецпредставителей для нормализации отношений.

После этого пресс-секретарь армянского МИД Ваан Унанян сообщил в Facebook, что республика приветствует назначение Турцией спецпредставителя для урегулирования отношений с Ереваном. По его словам, Армения готова к налаживанию связей с Анкарой без предварительных условий и также назначит своего спецпредставителя.

До этого Чавушоглу заявил, что в вопросе взаимоотношений между Турцией и Арменией ведутся консультации с Азербайджаном. По его словам, Баку после конфликта выступает с предложением заключить мирный договор с Ереваном. Однако на настоящий момент подобная инициатива не была поддержана.