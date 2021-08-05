В МИД прокомментировали наступление талибов в Афганистане

Наступление боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане выдыхается. Об этом заявил представитель МИД России Александр Бикантов. Трансляция брифинга велась в Twitter российского внешнеполитического ведомства.

По словам Бикантова, правительственным войскам Афганистана удалось вернуть контроль над утраченными уездами в ряде провинций.

Ресурсы для захвата и удержания крупных городов, включая столицу страны Кабул, у талибов отсутствуют, — сказал представитель МИД.

Бикантов добавил, что сейчас наблюдается массовый переход военнослужащих Афганистана на территорию Узбекистана и Таджикистана.

В данный момент в Афганистане идёт масштабное военное противостояние между официальным правительством в Кабуле и террористической группировкой «Талибан» (организация запрещена на территории РФ). После начала вывода военного контингента коалиции во главе с США талибы активизировали свою активность. Они уже взяли под свой контроль ряд крупных районов и населённых пунктов на территории страны.

Ранее талибы взяли на себя ответственность за атаку на дом министра обороны Афганистана в Кабуле. В результате инцидента погибли восемь человек, ещё 20 получили ранения. В момент нападения афганского министра не было дома, а родственники были эвакуированы.