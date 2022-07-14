В МИД предостерегли G7 от планов установить потолок цен на российскую нефть Захарова назвала авантюрными планы G7 установить потолок цен на российскую нефть

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Проблема роста цен на энергоносители возникла из-за просчетов западной энергетической политики, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости. Она добавила, что антирыночные планы G7 по лимиту цен на нефть могут привести к росту её стоимости.

Если «Группа семи» попытается реализовать свои авантюрные планы установления некоего потолка цен на нефть, то от этого они могут и возрасти, — заявила она.

Она отметила крайне негативное влияние на рынок рестрикций в энергетической сфере, «к которым в политических целях сплошь и рядом прибегают США».

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон изучает со странами G7 возможность установления предела цен на российскую нефть. Финансовым и энергетическим ведомствам отданы поручения продвигать это предложение, ведутся консультации с третьими странами.

Ранее стало известно, что возможность установления верхнего предела цены на нефть из России рассматривает ЕС. Как сообщила газета Financial Times, таким образом страны ЕС пытаются избежать введения немедленного эмбарго на импорт российских углеводородов и одновременно с этим ударить по доходам Кремля.