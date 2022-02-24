В МИД пообещали жёсткие меры в ответ на санкции Евросоюза

В МИД РФ заявили, что Москва примет жёсткие меры в ответ на санкции Евросоюза. В ведомстве отметили, что недружественные шаги США и НАТО не смогут остановить развитие и помощь республикам Донбасса.

Очередные недружественные шаги ЕС против России, а также братских нам ДНР и ЛНР не смогут остановить поступательное развитие наших государств и оказание им помощи. В соответствии с базовым для международного права принципом взаимности нами будут приняты жесткие ответные меры, — говорится в заявлении.

При этом, как отметили в МИД РФ, неоднократные призывы России к Киеву и его «западным кураторам» остановить насилие и выполнить условия Минских соглашений не были услышаны. В заявлении говорится, что жители ДНР и ЛНР для них стали «разменной монетой».

Даже после признания Россией независимости этих республик обстрелы не только не прекратились, но и усилились. В этих условиях принято решение о проведении специальной военной операции, - добавляется в сообщении.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.