В МИД назвали болезненным процесс по афганскому урегулированию

Переговорный процесс по урегулированию ситуации в Афганистане будет болезненным. Об этом заявил директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что в вопросе урегулирования ситуации в Афганистане нужно быть реалистами. Кабулов считает, что не стоит ждать гладкого процесса.

Мы всё это учитываем и прекрасно понимаем, что реальная дипломатия не базируется на эмоциях, она базируется на интересах и возможностях, — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

В данный момент в Афганистане идёт масштабное военное противостояние между официальным правительством в Кабуле и террористической группировкой «Талибан» (организация запрещена на территории РФ). После начала вывода военного контингента коалиции во главе с США талибы активизировали свою активность. Они уже взяли под свой контроль ряд крупных районов и населённых пунктов на территории страны.

Ранее Минобороны Афганистана сообщило о ликвидации «теневого» губернатора «Талибана» Муллы Халима. Его уничтожили в районе Карух в западной провинции Герат, которая ранее была освобождена от боевиков. Также погибли 20 талибов, среди которых два командира, ещё 50 человек были ранены.