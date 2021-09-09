В МИД назвали «Аль-Каиду» угрозой для всего мира

Москва рассматривает «Аль-Каиду» (запрещено в России) в качестве угрозы для всего мира, так как она располагает достаточным потенциалом. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

По его словам, проблема возникновения иностранных террористов-боевиков (ИТБ) сегодня особенно актуальна. Дипломат отметил, что после военного поражения ИГИЛ (запрещено в России) была создана разветвлённая сеть подпольных ячеек, костяк которого составили бывшие ИТБ.

Не меньшую угрозу для мира, по мнению Сыромолотова, представляет собой и «Аль-Каида», которая обладает достаточным боевым, финансовым и техническим потенциалом.

Однако необходимая работа ведётся, и уверен, что совместными усилиями все упомянутые проблемы будут эффективно решены, — сказал дипломат.

Ранее сообщалось, что суд в Бангладеш приговорил шестерых боевиков террористической организации «Аль-Каида» к смертной казни за убийство двух представителей сексуальных меньшинств. Известно, что одним из приговорённых является Сайед Зиаул Хак, бывший майор армии Бангладеш, которого считают лидером группы и обвиняют в организации убийств.