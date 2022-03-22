В МИД Греции призвали ЕС готовиться к дефициту зерновых на рынке

Странам Европейского союза стоит готовиться к дефициту зерновых на рынке из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя министра иностранных дел Греции Милтиадиса Варвициотиса. По его словам, эта ситуация может привести к росту цен, а также к волнениям в странах Северной Африки и Ближнего Востока.

Мы должны начать готовиться к тому, что будет вследствие военных операций на Украине, а это возможный дефицит основных зерновых на рынке, — сказал он.

Варвициотис также прокомментировал рост цен на энергоносители в европейских странах. По его словам, Европейский союз не ещё пришёл к единому ответу на этот вызов, который ставит под большой риск экономическую жизнеспособность всех граждан сообщества. Он считает, что ответ на энергетический кризис должен быть общеевропейским, потому что не каждая страна в одиночку может справиться с его последствиями.

Замглавы МИД Греции добавил, что сегодня на Совете по общим вопросам ЕС участники планируют обсудить тему Украины, в частности оказание гуманитарной помощи, а также дополнительные санкции против России.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал Евросоюз и его партнёров, включая некоммерческие организации, рассмотреть вопрос продовольственной безопасности, чтобы не допустить крупного мирового продовольственного кризиса на фоне ситуации на Украине. По его словам, сегодняшняя ситуация «завтра приведёт к риску голода».