В Мексике потребовали от папы римского извинений за колонизацию Америки

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал папу римского Франциска извиниться за ущерб, нанесённый населению Американского континента во время конкисты — испанской колонизации в XVI веке.
Как
Обрадор потребовал извинений также от Испании. Президент заявил, что коренные народы Америки лишились имущества и земли и с начала XVI века были в подчинении у европейских колонизаторов и их потомков.
В сентябре понтифик призвал мировое сообщество списать долги наиболее бедным странам мира, серьёзно пострадавшим от коронавируса. Также он предложил «воспользоваться моментом», чтобы положить конец ненужным и деструктивным видам человеческой деятельности, пересмотреть привычки, касающиеся потребления, передвижения и питания, передавал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники