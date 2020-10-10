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В Мексике потребовали от папы римского извинений за колонизацию Америки

20:46, 10 октября 2020
Фото: instagram.com/lopezobrador

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал папу римского Франциска извиниться за ущерб, нанесённый населению Американского континента во время конкисты — испанской колонизации в XVI веке.

Как сообщает РИА Новости, жена президента Беатрис Гутьерес лично передала понтифику послание от мужа во время официального визита в ЕС. В письме говорится о «позорных злодеяниях» католической церкви и испанской монархии в отношении коренного населения, проживавшего на территории современной Мексики.

Обрадор потребовал извинений также от Испании. Президент заявил, что коренные народы Америки лишились имущества и земли и с начала XVI века были в подчинении у европейских колонизаторов и их потомков.

В сентябре понтифик призвал мировое сообщество списать долги наиболее бедным странам мира, серьёзно пострадавшим от коронавируса. Также он предложил «воспользоваться моментом», чтобы положить конец ненужным и деструктивным видам человеческой деятельности, пересмотреть привычки, касающиеся потребления, передвижения и питания, передавал NEWS.ru.

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