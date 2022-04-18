В Мексике на праздновании Пасхи спалили чучела Байдена и Зеленского

Картонный танк с чучелами президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского сожгли на праздновании католической Пасхи в Мексике. Церемония проходила в Мехико, пишет AFP.

Промышленный кран поднял над площадью композицию, которая воспламенилась от пиротехники под одобрительные возгласы зрителей, — уточняет аргентинское издание La Nacion.

При этом Байден был выполнен наполовину дьяволом, его фигурка торчала из открытого люка танка. Картонный Зеленский был устроен в дуло военной машины.

Автор композиции заявил, что считает Украину виновной в эскалации конфликта с Россией по причине стремления Киева вступить в НАТО. Отмечается, что по традиции в южноамериканских странах принято проводить в католическую Пасху сожжение иуд — чучел людей, которые разочаровали граждан.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский передал представителю Евросоюза заполненную и подписанную анкету, необходимую для процедуры получения статуса кандидата в ЕС, сообщает ТАСС со ссылкой на офис украинского лидера. Данный опросник глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен ранее лично передала Зеленскому в ходе её визита на Украину 8 апреля.