Зеленский передал в ЕС анкету для получения статуса кандидата на вступление

Президент Украины Владимир Зеленский передал представителю Евросоюза подписанную анкету, необходимую для процедуры получения статуса кандидата в ЕС, сообщает ТАСС со ссылкой на офис украинского лидера. Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква отметил, что данный опросник глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен лично передала Зеленскому в ходе её визита на Украину 8 апреля.
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