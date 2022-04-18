Зеленский передал в ЕС анкету для получения статуса кандидата на вступление

Фото: Офис Президента Украины

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пе призвала Европу сближаться с Россией. По её мнению, Западу необходимо предпринять такие шаги в интересах безопасности всего континента, передаёт ТАСС.

Россия — великая держава, сближение с которой необходимо Европе в интересах безопасности континента, — заявила Ле Пен. Политик также сообщила, что считает, что Крым воссоединился с Россией законно. По её...