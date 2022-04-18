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Европа

Зеленский передал в ЕС анкету для получения статуса кандидата на вступление

17:45, 18 апреля 2022
Зеленский передал в ЕС анкету для получения статуса кандидата на вступление Владимир Зеленский Фото: Офис Президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский передал представителю Евросоюза подписанную анкету, необходимую для процедуры получения статуса кандидата в ЕС, сообщает ТАСС со ссылкой на офис украинского лидера. Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква отметил, что данный опросник глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен лично передала Зеленскому в ходе её визита на Украину 8 апреля. 

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