https://static.news.ru/photo/872269a2-cf9e-11e9-9eaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Премьер Малайзии Махатхир Мохамад выразил сомнение в нейтральности расследования крушения самолёта MH17 на востоке Украины в 2014 году.

Как незаинтересованное лицо, как сторонний наблюдатель, я могу сказать, что некоторые результаты расследования не кажутся мне правильными, как и многим людям в Малайзии, — цитирует его РИА Новости .

Малайзийский самолёт Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Сразу после крушения киевские власти обвинили ополченцев ДНР, те в свою очередь, заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить лайнер на такой высоте.

Совместная следственная группа, которую возглавляет генпрокуратура Нидерландов, утверждает, что малайзийский самолёт был сбит из ЗРК «Бук». Они предполагают, что снаряд принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

Заместитель генпрокурора России Николай Винниченко в ответ на эти обвинения заявил, что российская сторона передала Нидерландам не только данные со своих радаров, но и документацию о том, что ракета, поразившая Boeing, принадлежала Украине. По его словам, следствие проигнорировало эту информацию.

Как ранее писал News.ru, gрезидент РФ Владимир Путин назвал Малайзию приоритетным партнёром в Азии. Об этом он заявил в ходе встречи с малазийским премьер-министром в рамках Восточного экономического форума, который проходит в эти дни во Владивостоке.