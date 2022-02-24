В ЛНР заявили об использовании ВСУ реактивной артиллерии

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал созыв экстренного совещания лидеров стран-участниц НАТО. В аккаунте Twitter он отметил, что такое решение связано с ситуацией на Украине. Британский премьер назвал происходящее «катастрофой для континента».

Это катастрофа для нашего континента. Я обращусь к нации сегодня утром в связи с вторжением России на Украину. Я также созвонюсь с лидерами стран G7, я также призываю к проведению...