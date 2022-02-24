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В ЛНР заявили об использовании ВСУ реактивной артиллерии

13:15, 24 февраля 2022
В ЛНР заявили об использовании ВСУ реактивной артиллерии Фото: Sgt. Cory Reese/Keystone Press Agency/Global Look Press
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В Луганской Народной Республике (ЛНР) заявили, что впервые с февраля 2015 во время обстрела республики Киев применил реактивную артиллерию. Об этом сообщил в своём Telegram-канале представитель оборонного ведомства ЛНР старший лейтенант Иван Филипоненко.

Впервые с февраля 2015 г. во время обстрела Луганской Народной Республики противник применил реактивную артиллерию. Украинские боевики с позиций 30-й механизированной бригады в районе н.п. Красный Пахарь открыли огонь из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» по району н.п. Логвиново, выпустив 80 ракет, — заявил он.

Он добавил, что информация о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Ранее официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипонeнко заявлял, что вооружённые силы Украины могут применить реактивные системы залпового огня «Град» при обcтрелах территории республики.

В Минобороны России ранее заявили, что Вооружённые силы Роcсии не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийcких ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятcя из cтроя военная инфраструктура, объeкты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерcтве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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