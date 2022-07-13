В ЛНР рассказали о целях украинских ракетчиков под Луганском Помощник главы МВД ЛНР Киселев заявил об ударе ВСУ по полигону боеприпасов под Луганском

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Упавшая ракета «Точка-У»

Украинские ракетчики нанесли удар ракетой «Точка-У» по полигону с боеприпасами в Александровке — пригороде Луганска, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев. По его словам, удары РСЗО HIMARS были не основные.

За последний месяц Украина не прекращает обстрел мирных городов, где у нас нет воинских подразделений, но есть складские подразделения, охранение складов, охранение материальной базы, и один из этих полигонов под Александровкой вчера в 23.30 подвергся ракетному удару, — сказал Киселёв.

По его словам, основная задача ВСУ была поразить склады и это, «к сожалению, получилось».

Получилось потому, что была использована «Точка-У», — резюмировал Киселев.

13 июля Луганскинформцентр сообщил, что ракета, выпущенная ВСУ, уничтожена в районе поселка Юбилейный, который входит в состав Луганска. Как минимум четыре зенитные ракеты выпустили системы ПВО по воздушным целям к западу от города.

По словам очевидцев, после серии взрывов к северу от Луганска возник мощный пожар. По предварительным данным, некоторые снаряды упали на склады с боеприпасами, которые сдетонировали.