В Ливане выдали ордер на арест главы таможни по делу о взрыве в Бейруте

https://static.news.ru/photo/4b04583a-e097-11ea-aa89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tom Nicholson/Global Look Press

Ливанские следователи выдали ордер на арест главы таможенной службы республики Бадри Дахера. Его задержали по делу о взрыве в морском порту Бейрута.

Как сообщает телеканал Al Arabiya, ордер был выдан после того, как чиновник дал свои показания по делу. Отмечается, что следователи допрашивали начальника таможни в течение четырёх часов.

Взрыв в порту ливанской столицы прогремел вечером 4 августа 2020 года. В результате порт был полностью разрушен и пострадали здания в радиусе 10 километров. По данным властей Ливана, взорвались 2700 тонн аммиачной селитры, которая была конфискована в 2014 году с судна Rhosus, сделавшего в Бейруте техническую остановку. Предполагается, что причиной взрыва могли стать сварочные работы.

Российские спасатели прибыли в Ливан 5 августа. Они занимались поиском людей под завалами и оказывали помощь пострадавшим в мобильном госпитале. 13 августа работы были завершены.

Ранее NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения поставит в Ливан медицинское оборудование в качестве гуманитарной помощи. Финансирование акции обеспечит Россия.