Премьер-министр Ливана Саад Харири заявил, что атака израильских беспилотников в пригороде Бейрута является актом неприкрытой агрессии.
Премьер-министр Саад Харири расценил падение двух израильских разведывательных беспилотников в южном пригороде Бейрута как открытую агрессию на суверенитет Ливана и нарушение резолюции 1701, — сообщает пресс-служба премьера
Как ранее писал News.ru, истребитель ВВС Израиля нарушил воздушное пространство Ливана со стороны Голанских высот. Ещё два израильских беспилотника пролетели над южной окраиной Бейрута.