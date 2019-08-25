https://static.news.ru/photo/fb617d70-c720-11e9-95e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: israeldefense.co.il

Премьер-министр Ливана Саад Харири заявил, что атака израильских беспилотников в пригороде Бейрута является актом неприкрытой агрессии.

Премьер-министр Саад Харири расценил падение двух израильских разведывательных беспилотников в южном пригороде Бейрута как открытую агрессию на суверенитет Ливана и нарушение резолюции 1701, — сообщает пресс-служба премьера

Как ранее писал News.ru, истребитель ВВС Израиля нарушил воздушное пространство Ливана со стороны Голанских высот. Ещё два израильских беспилотника пролетели над южной окраиной Бейрута.