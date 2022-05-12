В Латвии запретят российские соцсети В Латвии заблокируют «Вконтакте», «Одноклассники» и «Мой мир» из-зо санкций в отношении их владельцев

В Латвии на следующей неделе заблокируют доступ к соцсетям «Вконтакте», «Одноклассники» и «Мой мир», поскольку их владельцы внесены в санкционные списки Евросоюза, написал глава нацсовета Латвии по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш в Twitter. По его словам, это связано с тем, что данные платформы находятся в собственности и под контролем Юрия Ковальчука и Владимира Кириенко, которые внесены в санкционные списки ЕС.

NEPLP сегодня принял решение ограничить на территории Латвии работу социальных сетей «Вконтакте» (vk.com), «Одноклассники» (ok.ru) и «Мой мир» (my.mail.ru), — написал Аболиньш.

Meta Platforms (деятельность организации в России запрещена) ранее на фоне событий на Украине временно сняла в Facebook и Instagram (деятельность соцсетей в России запрещена) запрет на призывы к насилию в отношении россиян.

Судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания оборотного штрафа в размере почти двух миллиардов рублей с Meta Platforms. Компания подала в суд, однако шансы на успех Мeta стремятся к нулю.