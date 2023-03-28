В Латвии оценили шансы на нормализацию отношений с Россией Эксперт Кузинс: нормализация в отношениях Латвии с Россией напрямую зависит от решения США

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Латвийский общественный деятель, историк Янис Кузинс рассказал «Известиям», что шансы на улучшение двусторонних отношений между Россией и Латвией во многом зависят от воли «американского спонсора». Он добавил, что из-за решений Вашингтона «Рига сегодня живет в ущерб себе». Он пояснил, что, если американская администрация разрешит экономическое сотрудничество между Латвией и РФ, то отношения начнут налаживаться.

Перспективы дружбы Латвии с Россией — это очень сложный вопрос. Потому что он носит экономический характер. Дело в том, что если наш «американский спонсор» разрешит эту дружбу, а вернее — экономическое сотрудничество и бизнес между Латвией и РФ — то она состоится. Если не разрешит, то, очевидно, нет. Иного варианта тут не может быть, — сказал Кузинс.

Он допустил, что процесс сближения может занять до 10–20 лет. По его словам, страна столкнулась с серьезной проблемой оттока населения, так как россияне не планируют поездки в Ригу, а европейцы не торопятся в Латвию.

24 марта в МИД Эстонии был вызван временный поверенный в делах РФ, которого уведомили об объявлении персоной нон грата еще одного дипломатического сотрудника. Эстонское внешнеполитическое ведомство объяснило решение о высылке дипломата тем, что в своей деятельности он нарушал Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Сотрудник дипмиссии должен покинуть Эстонию не позднее 29 марта, его обвинили в том, что путем распространения пропаганды он подрывал безопасность и конституционный порядок прибалтийского государства.